Concerto di Natale in Cattedrale

Torna nella Cattedrale di Pisa il consueto appuntamento con il concerto di Natale, voluto e organizzato dall’Opera della Primaziale Pisana, con il contributo della Fondazione Pisa. Venerdì 17 dicembre un programma che propone due brani strumentali: Sinfonia in si minore 'Al Santo Sepolcro', RV 169 per archi e basso continuo di Antonio Vivaldi e Concerto 'fatto per la notte di natale' di Arcangelo Corelli, intervallati da tre arie d’opera ispirate alla preghiera, l’Ave Maria dall’Otello di Verdi e da Cavalleria Rusticana di Mascagni, e l’aria O mio Signor dal Serse di Haendel, tutti adattamenti da famosi temi musicali.

Protagonista della serata la Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti, nata nel 2018. Ispirati dal ricordo del genio di Bruno Bartoletti. Del grande direttore d’orchestra, la Filarmonica dell’Opera Italiana non prende solo il nome, ma ne intende perpetuare l’internazionalità, la contemporaneità, la trasversalità e la voglia d’innovazione. Di queste doti ha fatto un motivo per dar vita ad un’orchestra versatile e dinamica, pronta a cogliere le sfide del momento, in Italia e all’estero, forte della grandissima esperienza maturata dai suoi componenti nel repertorio sia lirico che sinfonico. In programma, come da tradizione, anche i canti più importanti della tradizione natalizia che quest’anno saranno eseguiti dal Coro di voci bianche dell’Istituto Arcivescovile Santa Caterina, coro di formazione scolastica, costituito nel settembre 2018. La Scuola Primaria Santa Caterina ha ereditato la tradizione della musica e un consolidato impegno nel riconoscimento del valore dell'educazione musicale per gli alunni. Il coro è attualmente composto da circa 40 elementi tra bambine e bambini. In occasione del concerto il pubblico avrà la possibilità di sostenere, con una libera offerta, il progetto di solidarietà promossa dall’Arcidiocesi di Pisa-Caritas Diocesana, 'Mense dei poveri'.

L’ingresso è gratuito con biglietto. La prenotazione può essere effettuata solo ed esclusivamente online www.vivaticket.it a partire dal 14 dicembre alle ore 10:00. Per informazioni sulle modalità di prenotazione e di accesso al concerto www.opapisa.it