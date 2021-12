'Et pastores venerunt'. Concerto di Natale nella chiesa di San Michele in Borgo

Domenica 19 dicembre, alle ore 17.00, nella Chiesa di San Michele in Borgo l'Associazione degli allievi della Scuola superiore Sant'Anna e il Circolo culturale San Francesco offrono all'intera cittadinanza un'iniziativa musicale per concludere l'anno e scambiarsi gli auguri, in vista delle festività: 'Et pastores venerunt', concerto per organo e viola del Duo Galanti (Sara Galanti, viola; Antonio Galanti, organo). Lo spettacolo richiama sin dal titolo il legame con il Natale. Secondo il racconto della nascita di Gesù contenuto nel Vangelo di Luca, i pastori furono i primi ad accorrere alla mangiatoia: a loro sono tradizionalmente legati tipici strumenti musicali e cantilenanti melodie, richiamate nella scrittura organistica da compositori come Frescobaldi, Pasquini e Zipoli, le cui 'Pastorali' saranno appunto il filo conduttore della serata. A queste, si aggiungeranno brani per organo e viola e viola sola, tratti da alcune delle pagine più celebri del repertorio classico (Bach, Bréval, Stamitz e Telemann).

L'ingresso è libero e gratuito (con green pass da avvenuta vaccinazione o guarigione).

Programma

Georg Philipp Telemann - Concerto per viola in sol maggiore

Girolamo Frescobaldi - Capriccio pastorale

Johann Sebastian Bach - Suite I in sol maggiore BWV 1007

Bernardo Pasquini - Pastorale

Jean-Baptiste Bréval - Sonata in do maggiore op. 40 n. 1



Gallery

Carl Stamitz - Concerto per viola in re maggiore