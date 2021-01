Trovesi e Remondini ai Concerti della Normale

I Concerti della Normale in versione live streaming propongono un duo d’eccezione, il clarinettista e sassofinista nonché compositore Gianlugi Trovesi e il violoncellista Marco Remondini. Lunedì 18 gennaio dalle ore 21 dalla Sala Azzurra del Palazzo della Carovana di Pisa, i due musicisti proporranno un viaggio musicale attraverso le sonorità di varie culture europee, una sorta di viaggio di Ulisse con digressioTrovesi e Remonedini ani balcaniche in stile klezmer e sapori classicamente collegati alle armonie sonore mediterranee. Un percorso sostanzialmente “acustico” con un minimo ausilio delle elettroniche di Remondini. Il concerto è visibile per tutti in diretta sul canale youtube della Scuola Normale e rientra nel ciclo Scatola Sonora.

Trovesi e Remondini formano un duo, anni fa nato con il divertente nome di “TroveRemo” (dai nomi dei due), diventato oggi “Mediterranean Woods”: una nuova versione progettualmente dedicata in senso teatrale al mondo della ricerca etnica dei suoni mediterranei.

Considerati tra i più importanti jazzisti della scena contemporanea, Gianluigi Trovesi e Marco Remondini suonano per le più importanti orchestre. Trovesi, per meriti artistici, è stato insignito dei titoli di Ufficiale della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi, Chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres (République Française) e Commendatore dell'ordine al merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano.