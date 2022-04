Per i concerti della Normale trio di violino, pianoforte e corno

I concerti della Normale tornano al Teatro Verdi di Pisa per una serata incentrata sulla musica da camera con un trio d’eccezione composto dalla violinista Francesca Dego, dal pianista Alessandro Taverna e da Martin Owen al corno. In programma alcuni componimenti pensati per esaltare le doti virtuosistiche dei tre musicisti, con musiche di Robert Schumann, György Ligeti, Olivier Messiaen e Johannes Brahms.

Tra le violiniste più acclamate in Italia e all’estero, nata a Lecco da genitori italo-americani 33 anni fa, Francesca Dego è vincitrice di numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Considerato uno dei principali suonatori di corno in Europa, Martin Owen ha suonato come solista e musicista da camera in tutto il mondo. Attualmente ricopre la posizione di Primo Corno presso la BBC Symphony Orchestra. Alessandro Taverna si è affermato a livello internazionale al Concorso Pianistico di Leeds nel 2009. Da allora la sua carriera lo ha portato ad esibirsi nelle più importanti sale e stagioni musicali.