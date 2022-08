Concerto 'Omaggio a Vangelis'

A pochi mesi dalla scomparsa del compositore e polistrumentista greco Vangelis, nome d'arte di Evangelos Odysseas Papathanassiou, l'associazione I Cavalieri ha organizzato per giovedì 1 settembre alle ore 19 nel giardino del ristorante Pozzo di San Vito a Calci con ingresso libero (previa prenotazione all'indirizzo assoicavalieri@gmail.com oppure chiamando 335 5863364 - 347 8108582) una serata per rendere omaggio a uno dei nomi più conosciuti nel panorama internazionale, tanto per la capacità innata del musicista nel saper creare note straordinarie, quanto per aver realizzato alcune tra le migliori colonne sonore degli anni Ottanta e Novanta entrate di diritto nella storia del cinema: da 'Momenti di gloria' a 'Blade Runner', fino a '1492: La conquista del Paradiso'.

Artista new age, la peculiarità di Vangelis è stata quella di saper scrivere musica attraverso le sensazioni e le emozioni, riuscendo ad alternare composizioni elettroniche a quelle più prettamente acustiche. Riferimento per moltissimi altri compositori per quanto riguarda l'utilizzo del sintetizzatore. La proposta è del maestro Enrico Cerretti, direttore artistico di Antifona Festival, che ha rivisitato in modo originale e inedito alcuni lavori firmati da Vangelis.

Oltre al compositore e clarinettista Enrico Cerretti l'organico includerà anche Michele Lunardi alla chitarra elettrica, e un tappeto elettronico che accompagnerà i due solisti per quasi tutto il concerto. A condurre il pubblico nella performance musicale attraverso la narrazione delle scene dei film da cui sono tratti i brani, rendendo così la serata interattiva e multimediale spetterà al giovane attore Francesco Grossi, un professionista che proviene dalla Compagnia Pergola di Firenze. 'Omaggio a Vangelis' gode del patrocinio del Comune di Calci ed il contributo di Unicoop Firenze e come è solito di Antifona Festival ha finalità: sociali, culturali, aggregative con una attenzione particolare alla promozione del territorio.

Chi desidera potrà rimanere per una degustazione-cena (antipasti, due primi piatti, dolce, bevande e caffè) offerta per l'occasione da Adriano Sartini (titolare del Pozzo di San Vito) al prezzo concordato di Euro 20,00. Prenotazioni al cellulare 347 1894406.