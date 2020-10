Concerto e improvvisazione teatrale

Domenica 18 ottobre il Teatro Nuovo di Pisa ospiterà due eventi particolari. Si parte alle 17.00 con il concerto del gruppo The Familiola’s Band. Verrà presentata l’opera pop dal titolo 'Kinzica', nome dell’eroina pisana che la storia/leggenda dice avesse contribuito alla liberazione della città da un’incursione notturna dei saraceni.

E’ un'opera che consta di 15 brani, di cui due strumentali, scritti da Odoardo Fontani che trattano temi riguardanti l’antica e gloriosa storia della Repubblica Marinara pisana, protagonista nel Mediterraneo per più di tre secoli. L'esecuzione prevede brevi presentazioni e riflessioni di Alessandro Scarpellini, scrittore e poeta pisano ed è supportata da immagini del fotografo Maurizio Gagliardi, per gli opportuni riferimenti storici. Si tratta di un’opera mista di fantasia e documentazione storica.

Alle 21.00 spazio al famigerato ADA, 'Arsenale Delle Apparizioni', gruppo di teatranti specializzati nell'arte dell'improvvisazione teatrale. A partire da spunti del pubblico gli improvvisatori si contenderanno la vittoria a suon di sketch, storie inventate sul momento e rapidi botta e risposta. Nulla è già scritto, tutto nascerà sul momento ed al pubblico e solo ad esso spetterà l'arduo compito di decidere chi sarà l'unico attore che uscirà vincente dalla serata, sia esso il più divertente o quello che ha interpretato al meglio la storia più struggente.

Lo scontro è il primo di una serie che proseguirà a domeniche alterne fino a dicembre, per decidere i vincitori che si sfideranno in un'ultima, agguerritissima finale a gennaio. Per entrambe gli appuntamenti è consigliatissima la prenotazione: alla biglietteria del Teatro Nuovo (ogni lunedì e giovedì dalle 17:00 alle 19:00) oppure online (sarà disponibile a breve su https://www.ciaotickets.com/). Sarà comunque possibile acquistare il biglietto all'ingresso.