Appuntamento con le note dell'Oratorio della Divina Misericordia nella chiesa di San Michele

Continua il festival 'I Concerti di Quaresima e di Pasqua' e per il concerto di Pasqua, che si svolgerà alle ore 21.15 di domenica 24 aprile nella chiesa di San Michele degli Scalzi, è prevista l'esecuzione dell'Oratorio della Divina Misericordia, musicato da Fabrizio Casini su testi di Serena Gianfaldoni. Esegue il San Ranieri Ensemble diretto da Chiara Mariani. Nel 1992 il Papa Giovanni Paolo II istituì la festa della Divina Misericordia, da celebrarsi nella prima domenica dopo Pasqua, la cosiddetta 'Domenica in Albis'. A volerla fu Gesù stesso, secondo le visioni avute da suor Faustina Kowalska, la religiosa polacca canonizzata da Wojtyla nel 2000. L'Oratorio della Divina Misericordia, eseguito dunque nel giorno della festa della Divina Misericordia, è il racconto della vita di suor Faustina e delle sue visioni con Gesù, dei suoi messaggi al mondo e delle sue esortazioni alla recita della cosiddetta Coroncina della Divina Misericordia.

I testi del racconto sono di Serena Gianfaldoni e la musica di Fabrizio Casini. Alla tradizionale dedica del concerto di Pasqua al Maggiore Nicola Ciardelli, caduto in Iraq il 27 aprile 2006, si associa anche quella al Maestro Fabrizio Casini, morto esattamente un anno fa durante la pandemia. L'Oratorio della Divina Misericordia è stato eseguito in prima assoluta a Roma nel Santuario della Divina Misericordia il 29 ottobre 2016 e poi ancora a Pisa l'anno successivo. Tra i progetti del Maestro Fabrizio Casini c'era quello di replicare in giro per l'Italia il suo Oratorio: il blocco del Paese per la pandemia e la sua morte improvvisa non gli

hanno consentito di portare a termine il suo proposito. I suoi amici cercheranno di assecondare nel tempo questo suo desiderio, a Gesù piacendo. Ingresso libero e consentito ai possessori di Green Pass rafforzato muniti di mascherina FFP2. Si raccolgono offerte destinate alla Caritas pro-emergenza Ucraina.