Lumière, concerto dell'Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp

Martedì 7 febbraio, alle 21.30, Cinema Lumière in collaborazione con Music Pool presenta a Pisa Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp. Dodici musicisti sul palco che hanno l'impatto di migliaia con poliritmi pulsanti arricchiti da percussioni e marimba, linee di basso Punk/Funk, intrecci di chitarra fra Africa Occidentale e noise, ottoni fra Jazz e spinta da marching band, archi ora rassicuranti, ora moltiplicatori di tensione, la voce solista di Liz Moscarola sostenuta da quelle degli altri.

Nata a Ginevra nel 2006 su impulso del contrabbassista Vincent Bertholet, l'Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp è inizialmente un sestetto ("un gruppo rock con marimba" lo definisce Bertholet) il cui nome intende omaggiare le orchestre africane e l'arte dada con una programmatica ritrosia a schemi, convenzioni ed etichette di genere. È nel 2016, in occasione dei dieci anni del progetto, che arriva la decisione di allargare la band al formato XXL. Nel corso del tempo la line-up si stabilizza a 12 elementi: doppia sezione ritmica, contrabbasso, due marimba, violoncello, violino, fiati, chitarre. Tutti cantano.

L'Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp ha all'attivo cinque album in studio, di cui penultimo e terzultimo prodotti da John Parish (PJ Harvey). Il loro ultimo disco "We're ok but we're lost anyway" (uscito nel 2021 per la Bongo Joe Records) è stato accolto da una vera e propria ovazione della critica (4° posto della classifica fine anno di Blow Up, nei top 50 di Rumore e al 6° posto dei dischi world per Il Giornale della Musica), menzionato anche da Gilles Petterson come una delle cose migliori uscite lo scorso anno. Ma è dal vivo che questo collettivo, elastico e inafferrabile, cattura e avvince, sfodera una creatività senza pari: ritmiche irresistibili, brani dall'incedere circolare che crescono in un tripudio di armonie, timbri e colori, testi graffianti, surreali e poetici, un melting pot sonoro che con precisione inesorabile fa muovere e commuovere, ballare ed emozionare, in un colpo solo.

Info

Biglietti: Posto unico 10 euro.

Informazioni: www.eventimusicpool.it – info@eventimusicpool.it – 055240397.

Prevendite: www. eventimusicpool.it – oooh.events