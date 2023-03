Scuola Normale, 'Concerto per la pace' con Rossana Lanzillotta

Domenica 12 marzo, alle 16.30, si terrà nella Sala Azzurra della Scuola Normale di Pisa il Concerto per la pace, che vuole rendere omaggio due grandi compositori, Nikolaj Kapustin, ucraino, e Sergej Rachmaninoff, russo.Due stili totalmente diversi - dalla monumentale armonia sinfonica di Rachmaninoff all‘intricata scrittura jazz di Kapustin (che tuttavia mai si è definito jazzista) - presentati in un comune viaggio, testimonianza di un dialogo possibile per la fine del conflitto. Protagonista Rossana Lanzillotta.

Rossana Lanzillotta è nata nel 1993 e ha iniziato lo studio del pianoforte a sei anni. Ha conseguito, cum laude, il Diploma Accademico di II Livello con una tesi su Storia e Analisi del Concerto per Pianoforte e Orchestra n. 2 Op. 18 di S. V. Rachmaninoff, e nel 2021 ha completato gli studi di Direzione d'orchestra presso la Accademia "Incontri col Maestro" di Imola. Ha partecipato come solista al Festival delle Nazioni a Roma, al Festival dei Due Mondi di Spoleto, a varie edizioni di Piano City e ad altre rassegne prestigiose a livello nazionale.

Impegnata anche nella Musica da camera, ha suonato con diversi ensemble in diverse occasioni, tra cui due edizioni del Festival di Musica da Camera organizzate dal Conservatorio di Perugia. Ha inoltre collaborato con il Maestro Carlo Palleschi accompagnando il coro del Conservatorio nella Petite Messe Solennelle e nello Stabat Mater di Rossini e nel Requiem di Mozart. Ha partecipato a diverse Masterclass a livello internazionale. È stata giudicata idonea come Maestro Collaboratore dalla commissione designata dal Maestro Riccardo Muti per l'Academy 2020. È stata docente di Pratica Pianistica per i Corsi Preaccademici presso il Conservatorio "Morlacchi" di Perugia, insegnante di Pianoforte presso istituti convenzionati con il Conservatorio, docente presso il Liceo Musicale "G. Carducci" e pianista accompagnatrice presso il Conservatorio "Monteverdi" di Bolzano. Attualmente si sta perfezionando presso la Scuola di musica di Fiesole con il Maestro Ricardo Castro ed è iscritta al Corso di Laurea in Fisica Medica presso l'università di Pisa.

Info

Ingresso gratuito.

Per informazioni: eventiculturali@sns.it, 050 509307