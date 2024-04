'La libertà è sempre un buon bottino' - Concerto per Nicola Corti

Nicola Corti ci ha lasciato sei mesi fa. Gli amici, i compagni e la famiglia si uniscono per ricordarlo e raccontare il suo mondo in una serata di musica al Cantiere Sanbernardo. Dalle 19 a mezzanotte si farà tanta musica, con Pino Masi, Bevi Gang, Triu Malandrinu, Charles Sbronzon, Ariel & Pedro Social Club e La Ciurma. Per l'occasione saranno regalati dischi di Nicola e chitarre acustiche.

Ingresso a offerta libera.