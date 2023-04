Concerto per pianoforte e orchestra nell'ex chiesa di Sant'Eufrasia

Un concerto tre volte eccezionale quello che si svolgerà domenica 23 aprile alle ore 17.00 nell'ex chiesa di Sant'Eufrasia in Via dei Mille.

Innanzitutto per il programma musicale: saranno infatti eseguiti la Serenata in sol maggiore KV525 di Wolfang Amadeus Mozart e il Concerto per pianoforte e orchestra op. 11 n.1 di Fryderyk Chopin. Inoltre saranno protagonisti il pianista Gianni Bicchierini con EstrOrchestra diretti dalla ucraina Olena Yefremova, tutti giovani artisti di indiscussi talenti e bravura. Infine è il luogo messo a disposizione dal Sistema Bibliotecario d'Ateneo dell'Università di Pisa il terzo motivo dell'eccezionalità: si tratta dell'ex chiesa di Sant'Eufrasia, oggi trasformata in aula studio, risalente addirittura al 750, da molti pisani ben conosciuta perché frequentata ai tempi (ormai lontani) dei Salesiani in Via dei Mille. Si tratta del quinto appuntamento de "I Concerti di Quaresima e di Pasqua" organizzati dall'Associazione Culturale Il Mosaico e della Compagnia di San Ranieri, con il contributo fondamentale della Fondazione Pisa.



Commenta l'organizzatore Riccardo Buscemi: "Sono particolarmente orgoglioso del concerto di domenica non solo per il programma e il cast musicale, ma anche per l'immediata disponibilità ricevuta dall'Università di Pisa quando ho chiesto di poter organizzare in Sant'Eufrasia l'iniziativa, che è dunque il frutto dell'ottima sinergia di tante volontà. Il concerto, assai piacevole, diventa dunque l'occasione per visitare un luogo oggi trasformato in aula studio e dotato di una perfetta acustica. Mi auguro che questa fruttuosa collaborazione si ripeta."



Ingresso libero con raccolta fondi per la Caritas Diocesana. Per maggiori informazioni contattare il numero 338-9912240.