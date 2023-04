Fornacette, Festa della Liberazione con il concerto dei Punkreas

Martedì 25 aprile si terrà la diciannovesima edizione della Festa della Liberazione a Fornacette organizzata dalla locale associazione Comitato 25 Aprile. L'evento principale, quest'anno è rappresentato dal concerto dei Punkreas. Prima di loro, sul palco saliranno Quartiere Coffee, Bambole di Pezza e Masu. La manifestazione, che si svolgerà come da tradizione in Piazza della Resistenza, inizierà nel pomeriggio con l'apertura degli stand del mercatino artigianale. A partire dalle 18 la manifestazione si sposterà sul palco centrale, con l'inizio dei concerti. L'ingresso all'area e ai concerti - come sempre - è gratuito. L'evento, patrocinato dal Comune di Calcinaia e dalla Regione Toscana, con la collaborazione di Punto Radio e Salty Music APS, sarà anticipato nella mattinata dalle commemorazioni ufficiali delle autorità presso il Palazzo Municipale di Calcinaia e la deposizione delle corone in memoria dei caduti in vari luoghi e monumenti del territorio.

Ad aprire il "concertone" saranno i Masu, band livornese che mischia rock contemporaneo a testi riflessivi e sociali. A seguire, sarà la volta delle Bambole di Pezza, storica rock punk band milanese totalmente femminile da sempre impegnata sul gender equality e contro il sessismo e la violenza. Quindi, a montare sul palco saranno i Quartiere Coffee, storica band grossetana, una delle principali realtà italiane della musica reggae. Ai Punkreas spetterà il compito di chiudere da protagonisti la serata. In tour con il loro nuovissimo album "Deja vù", i Punkreas – gruppo-simbolo del punk italiano - si affideranno al sound energico, tagliente e dal forte contenuto sociale che li ha sempre contraddistinti nella loro ultraventennale carriera. Tutti i dettagli sulla manifestazione sono sui profili social della manifestazione.