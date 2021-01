Roberto Prosseda, concerto per pianoforte in streaming

Martedì 12 gennaio alle ore 21 la Scuola Normale trasmette in streaming gratuitamente sul proprio canale Youtube un concerto per pianoforte di Roberto Prosseda, nell’ambito dei Concerti della Normale.

Prosseda, dal Teatro Verdi di Pisa, suonerà alcuni notturni, ballate e valzer di Fryderyk Chopin e in prima esecuzione assoluta un brano della compositrice e musicista Virginia Guastella, dal titolo “Quello che resta (Notturno).

Nato a Latina nel 1975, Roberto Prosseda ha recentemente guadagnato una notorietà internazionale in seguito alle incisioni Decca dedicate alla musica pianistica di Felix Mendelssohn, che ha inciso integralmente in 10 CD (2005 - 2014), pubblicate in un unico cofanetto nel 2017 ("Mendelssohn Complete Piano Works"). È vincitore di numerosi premi discografici, tra cui lo Choc di Le Monde de la Musique-Classica, il Diapason d'Or, il Best of the Month di Classic FM, il “Best of the 2012” del Leipziger Volkszeitung, il “Supersonic” della rivista Pizzicato (1/2013), la nomination ICMA International Classical Music Awards.