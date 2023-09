In occasione delle festività dedicate a San Michele arcangelo il Comitato Amici di Agata Smeralda di Pisa presenta 'Il concerto di San Michele'. L'appuntamento è fissato per il giorno 1 ottobre alle ore 21 nella chiesa di San Michele in borgo a Pisa. Si esibirà il coro di voci bianche Bonamici costituito da circa 40 bambini e ragazzi di età compresa tra i sei e i sedici anni. Il coro sarà diretto dal maestro Angelica Ditaranto e accompagnato dalla pianista Glenda Poggianti.

Le offerte saranno destinate alla raccolta di fondi per adozioni a distanza.