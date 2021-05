Scott Hamilton in concerto al Pontedera Music Festival

Domenica 30 maggio alle ore 19 il Pontedera Music Festival propone un secondo appuntamento con fonè Music Festival, diretto da Giulio Cesare Ricci in collaborazione con la Fondazione Piaggio. All'interno dell’Auditorium del Museo Piaggio di Pontedera si esibirà il sassofonista americano Scott Hamilton, uno dei più grandi 'artisti mainstream' al mondo, esponente di grandissimo rilievo del jazz tradizionale. Il concerto sarà trasmesso in diretta streaming sui canali YouTube fonè dischi e Accademia della Chitarra. Scott Hamilton suonerà in Quartetto con tre jazzisti di prim'ordine: Paolo Birro piano, Aldo Zunino contrabbasso e Alfred Kramer batteria, suoi abituali partners quando si esibisce in Italia.

Grande il suono di Scott Hamilton, deciso ma nello stesso tempo vellutato, Birro, Zunino e Kramer lo seguono con discrezione, con un risultato sonoro morbido, curato e di grande effetto. Scott Hamilton ha realizzato con fonè molti album sia in SuperAudioCD, sia in Vinile e sia in musica liquida High resolution (files PCM 24/88.2 e file DSD). Queste incisioni, apprezzate dal pubblico di tutto il mondo, sono state realizzate in luoghi con acustica naturale, per avere il leggendario natural sound fonè, senza manipolazioni e colorazioni artificiali. La registrazione di questo concerto diventerà un album fonè e potrà essere ascoltata da tutti gli appassionati nei vari formati.

Il concerto sarà fruibile solo attraverso lo streaming in diretta, dal vivo, sul canale Youtube dell'Accademia Musicale Pontedera www.youtube.com/ user/accademiachitarra e di fonè www.youtube.com/user/ fonedischi.