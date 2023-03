Teatro Nuovo, I segreti di Hansel & Dome La Muerte in concerto

Giovedì 23 marzo, alle 21.30, al Teatro Nuovo di Pisa si terrà il concerto live della band alternative rock I Segreti di Hansel, accompagnati, alla chitarra, da una vera e propria icona della scena underground italiana: Mr. Dome la Muerte. Un viaggio tra i brani di 'Atacama' ed alcuni, nuovissimi, in arrivo nel nuovo album di prossima uscita prodotto insieme all'iconico chitarrista dei Not Moving. Special Guest: alle tastiere, Alessio Lucatti già membro di Angra, Vision Divine e Deathless Legacy. In apertura Vyrgeena, giovane e innovativa band pisana con un viaggio musicale in continua evoluzione tra sonorità blues, alternative/grunge e influenze jazz.

Info

Ingresso unico: 8 euro.

Prevendite: https://www. ciaotickets.com/biglietti/i- segreti-di-hansel-dome-la- muerte