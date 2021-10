Sabato 23 ottobre 2021, al Teatro Verdi di Pisa alle 21, Bhalobasa OdV, in occasione del suo trentennale, e Accademia Musicale di Pontedera, in collaborazione con Medici con l'Africa CUAMM, presentano il concerto di solidarietà Jesus Christ Meets the Orchestra.

JCMO è uno spettacolo svolto sotto forma di concerto con l'orchestra Stefano Tamburini (60 musicisti sul palco), un grande coro e 8 solisti che si alternano sul proscenio, con la partecipazione straordinaria di Mattia Braghero (Jesus) e Matteo Germani (Judas). Il coordinamento generale è di Luigi Nannetti, Direttore dell’Accademia. La peculiarità di JCMO è quella di aver realizzato un arrangiamento orchestrale con musiche originali del Jesus Christ Superstar, personalizzato sulle caratteristiche della compagine orchestrale.

Il ricavato del concerto confluirà nel progetto 'Un vaccino per l’Africa, un vaccino per noi', in collaborazione con Medici con l’Africa CUAMM.

Le risorse raccolte da Bhalobasa saranno utilizzate per formare centinaia di operatori sanitari distrettuali, nelle loro sedi operative, nella regione di Karamoja, in Uganda, una delle più povere con indicatori socio-sanitari estremamente negativi. Consapevoli della disuguaglianza con la quale, a livello mondiale, viene portata avanti la campagna vaccinale Bhalobasa aderisce con convinzione al progetto, interpretandolo anche come una restituzione. Per approfondire: progetti@ bhalobasa.it.

I biglietti nelle prime file della platea e nel primo ordine di palchi costano 30 euro, nelle seconde file platea e nel secondo ordine di palchi 25 euro, nel terzo ordine di palchi 20 euro. Per bambini, ragazzi e studenti universitari c'è un prezzo ridotto di 10 euro. Per prenotare i biglietti si può scrivere un messaggio WhatsApp al numero 342/8096865 o scrivere a comunicazione@bhalobsa.it.

Per partecipare al concerto è necessario essere muniti di Green Pass.