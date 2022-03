Un St. Patrick's Day tutto irlandese al Teatro Nuovo-Binario Vivo

Arriva un nuovo appuntamento di Calendario Popolare per celebrare San Patrizio. Venerdì 18 marzo saliranno sul palco del Teatro Nuovo Pisa – Binario Vivo i 'Birkin Tree', il più importante gruppo di musica irlandese del panorama italiano con una lunga e luminosa carriera alle spalle, coronata da una recente esibizione nei Concerti al Quirinale. In scena Laura Torterolo (voce e chitarra); Fabio Rinaudo (uilleann pipes, whistles); Michel Balatti (flauto traverso irlandese); Luca Rapazzini (violino); Claudio De Angeli (chitarra, mandola e banjo). Un concerto caratterizzato da un dialogo musicale in bilico tra virtuosismo e pathos, alla scoperta degli affascinanti paesaggi sonori della musica irlandese: dalle antiche e struggenti ballate al ritmo e l’energia della letteratura delle indiavolate danze. I brani strumentali provengono dal vasto ed antico repertorio legato al violino, alle uilleann pipes e al flauto traverso, sicuramente tra i più importanti strumenti della tradizione irlandese. La chitarra aggiunge una grande energia ritmica e dinamica alla affascinante tessitura ritmica e melodica offerta dagli strumenti solisti. Un concerto di grande impatto e suggestione per celebrare al meglio il giorno di San Patrizio.

INFO E PRENOTAZIONI: 3923233535