'Star Splitter': Rob Mazurek & Gabriele Mitelli in concerto al Teatro Sant'Andrea

Una primavera a tutto jazz quella offerta dal Pisa Jazz Spring Season 2022, che domenica 20 marzo approda sul palco del Teatro Sant’Andrea con Rob Mazurek e Gabriele Mitelli in 'Star Splitter'

Rob Mazurek è uno tra gli artisti più originali e rappresentativi del jazz elettroacustico contemporaneo, cornettista e compositore, è tra i talenti più visionari della musica contemporanea. Attivo sulla scena del jazz e dell’improvvisazione dalla metà degli anni ‘90, Mazurek ha contribuito a rivitalizzare la scena di Chicago, gettando un ponte vitale tra la generazione dell’AACM (Association for the Advancement of Creative Musicians) e quella più giovane, vicina al rock e alla musica elettronica. Con 'Star Splitter', incontra Gabriele Mitelli, uno dei più giovani e interessanti trombettisti e compositori italiani, nel 2017 miglior nuovo talento italiano per 'Musica Jazz', che in pochi anni ha suonato con alcuni dei più importanti musicisti, tra cui Ralph Alessi, Chris Speed, Gianluca Petrella, Simone Graziano, Alexander Hawkins, Giovanni Guidi e moltissimi altri.

Info: www.pisajazz.it - info@ pisajazz.it – www. eventimusicpool.it; www.exwide.com – info@exwide. com

Per accedere al concerto sono obbligatori il green pass e la mascherina FFP2. Per le attuali norme in vigore non sarà possibile consumare cibi e bevande durante i concerti.