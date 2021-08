Concerto 'StereoComics' in Piazza Pasolini a Vecchiano

Esordio d’eccezione per il nuovo gruppo StereoComics, coordinato dal pisano David Frassi che si esibirà venerdì 27 agosto alle ore 21.30 in Piazza Pasolini a Vecchiano. La serata fa parte degli appuntamenti di Antifona Festival ed è organizzata da Associazione I Cavalieri con il patrocinio del Comune di Vecchiano. E' prevista insieme la raccolta fondi per Agbalt.

Verranno reinterpretate le belle e suggestive sigle degli anni '80 (come Anna dai Capelli Rossi, Jeeg, Goldrake, Ufo Robot, Lady Oscar e tante altre). I musicisti sono 8 (David, Manrico, Valerio, Marco, Irene, Alberto, Gloria, Samantha), che dopo mesi di prove da remoto sono pronti adesso a fare il loro debutto salendo sul palco di Piazza Pasolini con un vastissimo spazio al coperto in caso di pioggia nel centro storico di Vecchiano. Oltre un'ora di spettacolo, intervallato da un intervento di Tommaso Puccini (consigliere del direttivo di AGBALT Pisa) che illustrerà le finalità e gli scopi della onlus pisana che da oltre trent'anni aiuta le famiglie dei bambini affetti da leucemia e tumore in cura all'ospedale di Pisa.

Ingresso gratuito previa esibizione del green pass. Si consiglia di prenotare sul sito: vecchiano.boxofficetoscana.it. Infoline 335 5863364 @antifonafestival ; email: assoicavalieri@gmail.com.

