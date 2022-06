Concerto 'Storie di Lupi e Oche'

Venerdì 24 giugno nel Parco verde del centro I Cappuccini nel quartiere di San Giusto a Pisa va in scena il secondo appuntamento della rassegna 'Un'altra terra è possibile', dedicata alla sostenibilità ambientale e sociale. 'Storie di Lupi e Oche': un concerto per grandi e piccini a cura della cooperativa Arché con Michela Lombardi voce recitante e cantante ed il Quintetto Lucensis. La bella addormentata si punge con un fuso e nel suo sonno lungo 100 anni sogna le avventure di Pollicino, di Racchietta la Regina delle Pagode, della Bella e la Bestia e del Giardino incantato, con le musiche evocative ed emozionanti di Maurice Ravel nella celebre Suite 'Ma mère l'oye'. Non poteva mancare la più conosciuta e amata delle fiabe musicali, 'Pierino e il lupo', la celebre opera di Sergej Prokofiev proposta in versione integrale. La voce di Michela Lombardi e i suonatori del Quintetto Lucensis che interpreteranno l'uccellino (flauto), l'anatra (oboe), il gatto (clarinetto), il nonno (fagotto), il lupo (corno), e ovviamente Pierino (tutti gli strumenti), trascineranno i partecipanti in un'avventura indimenticabile fra parole e note.

Inizio alle ore 21, ingresso gratuito, via Cappuccini 2/B. La rassegna proseguirà giovedì 30 luglio con '2040', il docu-film firmato da Damon Gameau, e venerdì 1° luglio alle 18, con un dibattito sui parchi e l'ecologia integrale con l’arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto. La rassegna è promossa dalle Acli provinciali di Pisa e da Confcooperative Toscana Sud e si svolge grazie agli sponsor Banca Popolare di Lajatico e Del Rosso Assicurazioni, in collaborazione con la Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Pisa, Acli 'Arte e Spettacolo' e le realtà che animano il centro studi iCappuccini: cooperative Aforisma, Il Cammino e Impegno e Futuro. Media partner Radio Incontro Pisa