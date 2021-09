'The partners in crime' in concerto a Cascina

Sabato 25 settembre alle ore 21:00, in Piazza dei Caduti a Cascina, si terrà l'evento 'La Musica al Centro', promosso da Impronte Sonore – Centro Studi Musicali in collaborazione con Pro Loco Cascina. Durante la serata si esibiranno sul palco due importantissimi esponenti del blues e del rock'n'roll: Marco Naffis e The Partners In Crime.

Marco Naffis, chitarrista blues, si è esibito da solo e con band come Laguna Ble' in alcuni dei festival più importanti tra cui Delta Blues On The Road di Rovigo. I suoi trascorsi lo hanno portato a Bologna, Trento, Firenze, in Friuli, in Austria, etc. Nei primi mesi del 2004 visita in lungo e in largo gli Stati Uniti dove ha avuto modo di percorrere le strade e respirare l' aria che hanno dato vita alla musica che tanto ama. Attualmente fa parte della Shark G. Naffis Band.



nasce nell’estate del 2014 grazie all’incontro di due fra i più apprezzati musicisti del panorama della vintage music italiana: Simone Di Maggio, leader della quotata Rock’n’Roll band 'The Astrophonix' e considerato uno dei migliori chitarristi europei, ed Angelo Castiglione, leader della 'Shame Blues Band', apprezzato come uno dei più cristallini talenti dell’ armonica blues. La passione per lo stile vintage fortemente influenzata dalla roots music americana degli anni ‘50 e dalle contaminazioni europee della metà dei ’60, ha dato vita a quella che molti hanno già definito una delle band più valide del panorama toscano. La band si è esibita nei più importanti festival di rock e blues.Evento ad, per info e prenotazioni contattare prolococascina@gmail.com. L'evento si svolgerà in pieno rispetto delle normative vigenti.

