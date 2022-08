In concerto Tolga During 'Ottomani' al Pisa Jazz

Dopo i concerti di Pisa Jazz Rebirth 2022 al Giardino Scotto di Pisa, gli appuntamenti continuano sul palco di Argini e Margini. Sabato 06 agosto alle ore 21:30 in concerto Tolga During 'Ottomani'.

Il progetto Ottomani nasce da un’idea del chitarrista Tolga During, musicista di origine turca cresciuto in Olanda, residente da molti anni in Italia. Il repertorio del quartetto formato con il clarinettista Francesco Giacalone, il contrabbassista Giuseppe Dimonte e il percussionista Francesco Savoretti è costituito da composizioni originali, che uniscono la padronanza degli strumenti melodici e armonici del jazz, alla conoscenza della musica tradizionale di area mediterranea. Un lavoro raffinato che cura in ogni particolare la composizione e la struttura dei brani, facendoli respirare con arrangiamenti disciplinati e ispirati, in cui lo spazio dedicato all’improvvisazione diventa terreno di dialogo tra gli strumenti, i musicisti e il pubblico. Le sonorità del quartetto sono costruite attorno ad un peculiare esperimento di liuteria: una chitarra classica a doppio manico, di cui uno con tasti ed uno fretless, che ricorda un oud. Un concerto tra tradizione e contemporaneità in cui l’arte musicale mediorientale si fonde col jazz, amalgamandosi in una coerente e armoniosa miscellanea di suoni.

INFORMAZIONI

Argini e Margini è aperto tutti i giorni dalle 18:00. È possibile fare aperitivo e cenare (ristorante di pesce). È possibile prenotare tavoli solo per la cena al 342 7058237. L'inizio dei concerti è previsto per le 21:30