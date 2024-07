Concerto della Tribute Band 'Attori e Spettatori' a Calcinaia | Claudio Baglioni

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

E’ cominciata l’estate a Calcinaia e Fornacette tra buon cibo, ottima musica, gran risate e spettacoli da non perdere. Il ricco e variegato cartellone di 'Chiare, fresche e...dolci sere' prevede anche due serate organizzate dai CCN assolutamente irrinunciabili. Dopo il 'King Contest Show' di Sabato 29 giugno, la piazza antistante il Museo della Bicicletta in via Amendola è pronta ad accogliere nuovamente tanti spettatori con un appuntamento, organizzato appunto dal Centro Commerciale Naturale di Fornacette.

Venerdì 5 luglio, il palco di fronte al Museo sarà calcato da un’artista che non ha certo bisogno di alcuna presentazione, ovvero...Claudio Baglioni, in arte Francesco Rossi. Già perché l’illusione sarà perfetta grazie al concerto della Tribute Band “Attori e Spettatori”, nonché alla voce e alla presenza scenica dell’artista che ha dato prova delle sue capacità canore nella trasmissione televisiva “Tale e Quale Show”. Sarà proprio Francesco Rossi che, a partire dalle 21.30, interpreterà i più grandi successi del cantautore romano. Inserito nel tour 2024 “A braccia tese”, il concerto è un evento gratuito realizzato in collaborazione con il Comune di Calcinaia.

Prima di lasciarsi accarezzare da melodie baglioniane, anche le papille gustative hanno però bisogno di essere deliziate. Così, di nuovo a cura del Centro Commerciale Naturale di Fornacette, sarà possibile, a partire dalle 19.30 nella piazza antistante al Museo della Bicicletta, fare un aperitivo a base di sangria. A questo sfizioso appetizer seguirà la cena, (con possibilità di pietanze adatte anche a celiaci e vegani), che sarà servita al proprio tavolo privato posizionato sotto il palco, in modo che chi ha prenotato possa essere già in postazione per ascoltare i grandi successi del celebre cantante italiano quando comincerà il concerto.

Aperitivo e cena si possono già prenotare in tutti i negozi del centro di Fornacette.