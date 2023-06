'Per un pugno di note', concerto tributo ad Ennio Morricone al Giardino Scotto

In occasione del terzo anniversario della scomparsa di Ennio Morricone, mercoledì 28 giugno alle 21, nella suggestiva cornice del Giardino Scotto di Pisa, si terrà il concerto tributo "Per un Pugno di Note". Il repertorio abbraccerà le colonne sonore più celebri del compositore, dagli epici western della Trilogia del Dollaro al recente The Hateful Eight.

Una maestosa compagine darà la voce alle immortali melodie del Maestro: l'orchestra di fiati della Filarmonica Pisana, l'orchestra della Scuola di Musica della Filarmonica con gli insegnanti, il coro della Filarmonica, il Coro Enrico Pappalettere del Liceo Scientifico U.Dini e il coro Città di Pistoia, per un totale di 120 esecutori. A dirigere questo ensemble sarà il maestro Paolo Carosi, che ha lavorato con passione su ogni singola partitura, con l'intento di raggiungere la stessa emozione degli straordinari e originalissimi arrangiamenti del compositore e restituire al meglio quel meraviglioso caleidoscopio di timbri, inseparabili delle sue musiche.

La voce cristallina del soprano Ilaria Casai ci trasmetterà le emozioni profonde dei celeberrimi iconici brani di Morricone, come "C'era una volta il West" e "L'Estasi dell'Oro". Ma non finisce qui: durante la seratà ci sarà ospite l'onore Tommaso Novi, uno dei pochi virtuosi del fischio. La sua abilità eccezionale nel suonare questo strumento insolito aggiungerà il tocco finale alle performance, creando un'atmosfera ancora più autentica.

Info

Per iscriversi: https://ennio-morricone-scotto-estate-pisa.eventbrite.it

Maggiori informazioni su www.filarmonicapisana.it.