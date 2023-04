Teatro Nuovo, concerto di Beppe Scardino

E' da circa un decennio una figura centrale del jazz italiano più creativo. Beppe Scadino, in arte Tyto, fa tappa al Teatro Nuovo di Pisa mercoledì 19 aprile alle 21.30 per la rassegna musicale 'Frequenze'. Un viaggio attraverso le tracce del suo primo disco ?? MIRAI. Artista eclettico e dai molteplici interessi, polistrumentista, ma conosciuto soprattutto per il sax baritono, Scardino porterà in scena ogni elemento del suo arsenale musicale: tutti i suoi fiati (sassofoni, flauti, clarinetto basso) e tutti i suoi strumenti elettronici (drum machines, sintetizzatori, samplers, vocoders, string machines) per creare una musica notturna e misteriosa, postmoderna e contemporanea, con groove, suoni strani e voci bellissime. E' un disco che parla di gufi ed altri animali, di Giappone, di sogni, di depressione, di personaggi inanimati, delle persone che non ci piacciono, di valutazioni personali e di come siamo ormai fottuti. Adele Altro interpreta alla voce il singolo 'Jerks' (impreziosita dall'onirico videoclip animato di Alessandro Gaspari).

La voce di Adele sarà presente, con una buona dose di pitch processing, anche in “Excessive Empathy”. Valeria Sturba ha co-scritto la cinematica "Yume-chan" (che vanta un videoclip curato da Michael Rotondi con animazioni dei suoi studenti dell'Istituto d'arte di Brera) creando un incredibile arrangiamento. Valeria compare anche nell'irriverente e surreale "Mannequin", la storia irrisolta dell'attrazione sessuale da parte di un manichino nei confronti della donna delle pulizie. Questo brano vede ospiti anche Francesco Bigoni al clarinetto e Glauco Benedetti al sousaphone. A un certo punto passa una banda di pifferi… Infine, il chitarrista Gabrio Baldacci comparirà nell'apocalittica “Minore” con un visionario assolo di chitarra.

Info

Ingresso: 10 euro.

Prevendite: https://www.ciaotickets.com/biglietti/beppe-scardino-live-tyto-presenta-%E6%9C%AA%E6%9D%A5-mirai

Botteghino del teatro: martedì, mercoledì e giovedì 16-19 e a partire da un'ora dall'inizio dello spettacolo.