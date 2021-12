La Sicilia sbarca a Pisa con il concerto Unavantaluna

Quando Dal 17/12/2021 al 17/12/2021 21

Prezzo BIGLIETTI INTERO 15 euro, CONVENZIONATI 13 euro, UNDER 18 E UNIVERSITARI 10 euro, ON LINE: https://www.ciaotickets.com/biglietti/unavantaluna-il-natale-sicilia Per informazioni e prenotazioni: 392 3233535; teatronuovopisa@gmail.com