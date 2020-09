Concerto a Villa Crastan

Flauto, clarinetto e pianoforte. Seguirà il suono di questi tre strumenti musicali l’ultimo concerto del Pontedera Music Festival Summer Edition. L’appuntamento è per domani, venerdì 18 settembre ore 21.30, nel giardino di Villa Crastan a Pontedera. Continua così l’estate di eventi musicali e culturali organizzati dall’associazione Viva Villa Crastan Viva in stretta collaborazione con le realtà del territorio.

L’ultimo appuntamento dell'edizione 'small' del Pontedera Music Festival Summer Edition 2020 vedrà protagonista la musica da camera di alto livello con un nuovo trio formato dai docenti dell'Accademia Musicale Pontedera. Sul palco Luigi Nannetti (flauto), Giuseppe Cataldi (clarinetto) e Glenda Poggianti (pianoforte) offriranno al pubblico un programma articolato, con momenti solistici, in duo e in trio, per un concerto incentrato su composizioni della seconda metà del XIX secolo.

Alcune delle più belle Mazurke di F. Chopin per pianoforte, la rara sonata per clarinetto e pianoforte di Ferruccio Busoni BV 138 e uno degli esempi più riusciti di rielaborazione strumentale delle più celebri arie della Carmen di G. Bizet per flauto e pianoforte realizzata da F. Borne. Il finale, assicurano dalla regia, sarà un’interessante curiosa sorpresa!

L’evento di domani è organizzato da Pontedera Music Festival, Villa Crastan Casa della Città e Accademia Musicale Pontedera. Un evento che ha già fatto segnare il tutto esaurito. Un successo che ha accomunato tutti i concerti del festival, a partire dal primo con i Pontormo Sax Quartet di fine agosto, passando per la performance del chitarrista Andrea Valeri a inizio settembre e dall’Ensamble Cameristico dell’Accademia che ha riproposto alcuni brani nati dalla collaborazione tra Fabrizio De Andrè e la PFM.