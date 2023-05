Scuola Bonamici, concerto di Violino Suzuki alla Gipsoteca di Arte Antica

Al termine della terza Masterclass di Violino Suzuki tenuta da Virginia Ceri, Suzuki Violin Teacher Trainer ESA, organizzata dalla Scuola Bonamici nelle giornate del 27 e 28 maggio, sarà possibile assistere gratuitamente al concerto finale che avrà luogo domenica 28 maggio alle 18:45 alla Gipsoteca di Arte Antica (Piazza San Paolo all'Orto, Pisa). Si esibiranno giovanissimi violinisti giunti a Pisa da varie città italiane.

Il corso sarà tenuto da uno degli esponenti più autorevoli nel campo della didattica italiana e internazionale. Virginia Ceri è Primo violino di Spalla dell'ORT, Orchestra della Toscana. Ha collaborato con la Gioventù Musicale Italiana, con il gruppo Carme e Divertimento Ensemble di Milano, il Nuovo Gruppo Strumentale Italiano, Hiperyon Ensemble, Agimus Firenze, i "Solisti e i "Cameristi" della Scala, Ort Ensemble, Gli Archi della Scala, l'Ensemble Respighi di Bologna, ORTATTACK e Quartetto Florentia. È fondatrice del Centro Musicale Suzuki di Firenze di cui è il Presidente. È Presidente dell'Istituto Suzuki Italiano. Per l'European Suzuki Association è Suzuki Violin TeacherTrainer e tiene Corsi di Formazione per gli insegnanti presso il Centro Musicale Suzuki di Firenze.

In qualità di Spalla e solista ha collaborato con le seguenti Orchestre: Orchestra Internazionale d'Italia, Orchestra RAI di Milano, Orchestra Stabile di Bergamo, Orchestra Sinfonica Abruzzese, Milano Classica, Orchestra Pomeriggi Musicali, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Orchestra del Teatro V.Bellini di Catania, Camerata Strumentale di Prato, Orchestra Sinfonica della Valle d'Aosta, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova e Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, The Villages Philarmonic Orchestra - Orlando - Florida USA, Filarmonica Gioacchino Rossini di Pesaro su invito del M° Renzetti. Su invito del M° R.Muti ha collaborato come prima parte con l'Orchestra Filarmonica della Scala (1996-2002) sotto la Sua direzione e quella di C.M. Giulini, V. Gergev, Chung, Temirkanov, Sawallisch, Maazel, Pretre. Chailly, Sinopoli, etc.

Per informazioni: segreteria@scuolabonamici.it - 348.0414547