Al Cantiere San Bernardo arriva il batterista Walter Forestiere

Nell'ambito della ripresa autunnale e invernale della rassegna Istanti Sonori, in collaborazione con il Cantiere San Bernardo in via Pietro Gori a Pisa, venerdì 22 ottobre alle ore 21,30, verrà presentato Walter Forestiere, giovane batterista e percussionista di origine pugliese del segno dei gemelli, inizialmente nella prima parte del primo set, in un solo al tamburo, registratore a nastro, field recordings, oggetti sonori variabili e speaker. Walter Forestiere è un improvvisatore e compositore amante del suono in cui il momento dell'ascolto è un elemento fondamentale e poetico, portatore di tracce e traiettorie sonore anche misteriose, che lui ama definire come 'ri-percussioni emozionali nello spazio fisico e spirituale', elementi facenti parte di una paesaggio sonoro e musicale, mutevole e cangiante e che si trasforma e trascolora di volta in volta e a seconda dell'istante che passa. Benchè giovane (Bari 14/6/1990) ha già al suo attivo numerosi concerti e partecipazioni a festival importanti. Nella seconda parte sempre del primo set, il percussionista si cimenterà in un duo del tutto inedito con il giovane musicista toscano e anche artista visivo, David Lucchesi alla chitarra elettrica, piccola elettronica, oggetti, dal sound agguerrito e ormai rodato, dal forte piglio creativo e che suona stabilmente nell'ensemble elettroacustico Vip Cancro, del cui gruppo è uscito il cd Su se stesso (2019) per l'etichetta Lisca Records.

Nel secondo set sono previste invece le formazioni di un duo con Roberto Kabuy Traverso (batteria) e Sara Fontana; un trio con Guy-Frank Pellerin (sassofoni tenore e soprano), Marco Carvelli al trombone e Eugenio Sanna alla chitarra amplificata, listerelle metalliche, palloncini, cellophane, voce; del duo ancora, formato da Isolina Ravenda (voce), Dario Arrighi (elettronica) e dell'ensemble finale con tutti i musicisti riuniti insieme: Walter Forestiere, Guy-Frank Pellerin, Eugenio Sanna, Marco Carvelli, David Lucchesi, Isolina Ravenda, Sara Fontana, Dario Arrighi, Roberto Kabuy Traverso.

La rassegna Istanti Sonori giunta al suo terzo anno, organizzata dall' associazione Istanti Sonori e in collaborazione con lo stesso Cantiere San Bernardo di Pisa, ha per obiettivo la diffusione e la conoscenza agli ascoltatori e ai musicisti, della contemporanea musica improvvisata quale forma d'arte. Il Cantiere San Bernardo costituisce da svariati anni un grosso punto di riferimento per la realtà urbana della città di Pisa, essendo promotore sia di eventi teatrali di ricerca, presentazione di libri e testi nuovi, nel campo dell'editoria, manifestazioni a carattere nazionale. internazionale, di grande spessore culturale e impegno sociale.

Per informazioni sulla serata: inf o@cantieresanbernardo.com

