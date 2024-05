Concorso fi/oto 2024: la mostra delle 13 foto selezionate

Il Concorso fotografico Fi/oTO 2024 è arrivato alla sua conclusione e, in occasione del Fascination of Plants Day e della Giornata Internazionale dei Musei, l’Orto e Museo Botanico ha organizzato la presentazione e la premiazione delle opere vincitrici ora in esposizione.



La mostra delle 13 foto selezionate sarà visitabile fino al 18 giugno 2024 al Museo Botanico, nel consueto orario di apertura e secondo i biglietti di ingresso all’Orto e Museo Botanico.