Concorso letterario 'Versi per l'anima 2021' XIII edizione

È bandita la tredicesima edizione del concorso letterario 'Versi per l’anima', organizzato dall’Associazione L’Alba e L’Alba auto-aiuto, in occasione del XXII° Anniversario de L'Alba Associazione. Il ricavato sarà devoluto a sostegno del progetto 'Anch'io vado in vacanza!' per poter ristrutturare e attivare alloggi accessibili per la disabilità ad uso foresteria al nostro stabilimento balneare Big Fish, in via Litoranea n.68, Marina di Pisa ( https://www.facebook.com/lalbabigfish ), come attività socio-riabilitativa e pilastro dei percorsi di uscita dallo stigma della “malattia mentale”. Il concorso è articolato in tre sezioni: poesia, prosa (tema 'Storie di guarigione'), tweet. Le iscrizioni chiuderanno alle ore 13 di lunedì 17 gennaio 2022. Non saranno prese in considerazione opere che arriveranno oltre il termine di scadenza. L'organizzazione non risponde del mancato recapito delle opere. La premiazione avrà luogo venerdì 28 gennaio 2022 alle ore 17.30 presso la sede dell'Associazione L’Alba in via delle Belle Torri n.8 a Pisa, nell’ambito del XXII° Anniversario dell'Associazione.

INFO:

Segreteria organizzativa (lun-ven 10-13 - Alessandro Civitella e Davide Cecchi):

+ 39 050 45435



Web: https://www.versiperlanima.com - https://www.lalbassociazione.com