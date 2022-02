Biodiversità e conservazione degli anfibi in Toscana: conferenza online

È in arrivo il secondo incontro online del ciclo 'Biodiversità e conservazione dei vertebrati in Toscana', organizzato in occasione dell’apertura della nuova Sala della Biodiversità del Museo. L’incontro si svolgerà in streaming sui canali facebook e Youtube del Museo. Link alla diretta Youtube: https://www.youtube. com/watch?v=W53SY8l4ySo. Intervengono:

Marco A.L. Zuffi, Museo di Storia Naturale, Università di Pisa

'Biodiversità degli anfibi in Toscana, i buoni e i cattivi'

La Toscana annovera un alto numero di specie di salamandre, tritoni, rane, rospi e raganelle, alcune delle quali tipiche solo del nostro territorio. Da alcuni anni, purtroppo, sono state rinvenute anche specie provenienti da altre parti d’Europa e del mondo che mettono in pericolo la sopravvivenza delle nostre specie e che necessitano di specifici interventi di contenimento.

Giacomo Bruni, Commissione Atlante della SHI (Societas Herpetologica Italica)

'Il mistero dell’Ululone perduto. Storia e futuro di un anfibio a rischio di estinzione'

L’ululone appenninico è un anfibio endemico dell’Italia peninsulare. Fino a una ventina di anni fa questo rospetto dall’appariscente pancia gialla era piuttosto comune, ma dagli anni ’90 è iniziato il suo enigmatico e preoccupante declino. Anche in Toscana l’ululone si è estinto in diverse aree dove risultava abbondante. Non è ancora chiaro il motivo di questa rapida scomparsa, nella presentazione verranno discusse le varie ipotesi in merito e verrà fatto il punto sull’attuale stato di conservazione dell’ululone in Toscana.