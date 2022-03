'La figlia oscura' di Elena Ferrante, incontro a Palazzo Blu

Gran finale per la rassegna sulla rarrativa italiana che ha portato a Palazzo Blu diversi autori del Novecento e contemporanei. Per l'ultimo appuntamento,domenica 20 marzo, si va alla scoperta di una autrice molto amata e famosa in tutto il mondo: Elena Ferrante. Il romanzo al centro della conferenza di è il suo terzo libro, ‘La figlia oscura’, considerato uno dei suoi testi più riusciti. A parlarne sarà il Professor Raffaele Donnarumma, che insegna Letteratura italiana contemporanea presso l’Università di Pisa, con letture di brani a cura di Elisa Proietti. Il romanzo della Ferrante è percorso da alcune delle ossessioni tematiche e simboliche più felici, dall’identità femminile, alla maternità, alla bambola come oggetto-feticcio. Stavolta c’è anche l’invenzione di un personaggio e di una voce, quella di Leda, senza compiacimenti, a tratti impietosa e respingente. Con questo libro Elena Ferrante conferma di essere una grande narratrice.

L’ evento si tiene in Auditorium a Palazzo Blu e in diretta streaming dagli account social di Palazzo Blu a partire dalle ore 11.