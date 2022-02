Palazzo Blu, incontro sul romanzo ‘Una questione privata’

Il nuovo appuntamento con la rassegna sui romanzi italiani è per domenica 20 febbraio a Palazzo Blu con la lettura e il commento di ‘Una questione privata’ di Beppe Fenoglio. Uscito nel 1963, pochi mesi dopo la morte dell’autore, il testo fu subito salutato, da Italo Calvino, come il romanzo sulla Resistenza che in tanti avevano provato a scrivere e che finalmente era arrivato. Una intensa e folle storia d’amore sullo sfondo della Seconda guerra mondiale, tuttora uno dei testi più letti e amati dai ragazzi delle scuole così come dagli appassionati di narrativa italiana. A cent’anni dalla nascita di Fenoglio, con l’incontro in auditorium si cercherà di capire i motivi di questa intatta vitalità con Alberto Casadei, che insegna letteratura italiana all’Università di Pisa ed è il curatore, insieme a Cristina Cabani, dell’intera rassegna. Alice Bachi leggerà alcuni brani dal romanzo. L’evento è in presenza in auditorium e in diretta streaming dall’account facebook di Palazzo Blu a partire dalle ore 11.00.