'Le Corti costituzionali e la fragilità delle democrazie del nostro tempo' con Giuliano Amato alla Scuola Normale

Giuliano Amato, ex Presidente della Corte costituzionale italiana, giovedì 22 febbraio alle ore 15.00 terrà una conferenza pubblica dal titolo 'Le Corti Costituzionali nelle fragili democrazie del nostro tempo' presso il Palazzo della Carovana della Scuola Normale Superiore di Pisa.

L'evento, organizzato dall'Associazione degli Amici della Scuola Normale Superiore, si concentrerà sul ruolo delle Corti Costituzionali come garanti dei diritti dei cittadini e sui rischi che queste istituzioni possono affrontare. Amato, noto per la sua vasta esperienza istituzionale e giuridica, affronterà tematiche cruciali tratte anche dal suo recente libro 'La Corte costituzionale nella società' insieme alla giornalista Donatella Stasio.

Questo incontro inaugura un ciclo di eventi organizzati dagli Amici della Scuola Normale Superiore, con l'obiettivo di supportare l'istituto nelle sue attività. La conferenza sarà trasmessa anche sul canale YouTube della Scuola Normale Superiore, consentendo una più ampia diffusione e partecipazione al dibattito.