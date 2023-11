Conferenza internazionale a Pisa: Irpes2023 (innovative research in pharmaceutical and environmental sciences)

Gli studenti del Corso di Dottorato in Scienza del Farmaco e delle Sostanze Bioattive presso il Dipartimento di Farmacia dell'Università di Pisa sono lieti di annunciare la quinta edizione della conferenza IRPES2023 (Innovative Research in Pharmaceutical and Environmental Sciences).

L'evento avrà luogo il 1° dicembre 2023 presso l'Aula Magna Storica del Palazzo della Sapienza, dalle ore 8:30 alle 18:00.



Questa conferenza rappresenta un'opportunità unica per esplorare la ricerca scientifica multidisciplinare nel campo farmaceutico, coinvolgendo esperti in chimica farmaceutica, tecnologia farmaceutica, fitochimica, chimica organica, farmacologia, biochimica e biologia molecolare.



Il programma della conferenza comprende Plenary Lectures, Keynote Presentations e Poster relativi alle Scienze Farmaceutiche.

Durante l'evento, saranno presenti quattro Plenary Lectures, tenute da esperti di fama internazionale, tra cui il dottor Rudy Ippodrino di Ulisse BioMed, la Prof.ssa Anne-Marie Healy del Trinity College, la Prof.ssa Eliana B. Souto dell'Università di Porto e il Prof. Matthias D'hooghe dell'Università di Gand. Inoltre, sono previste dieci Keynote Presentations tenute da ricercatori e studenti del corso di dottorato.



L'iscrizione alla conferenza è gratuita fino al 18 novembre 2023! Per ulteriori dettagli e per registrarsi, l'invito a visitare il sito ufficiale: https://irpes.farm.unipi.it e le pagine social Linkedin e Instagram.