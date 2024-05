Conferenza 'Paleopatologia della sinusite' al Museo di Anatomia Patologica

In occasione della Giornata Internazionale dei Musei 2024 si terrà la conferenza a cura della dott.ssa Giulia Riccomi (durata 20-30 minuti). A seguire visita guidata alla Collezione di Paleopatologia in cui i partecipanti potranno osservare una serie di patologie ossee riscontrate su reperti umani antichi provenienti da scavi archeologici, oltre a due mummie naturali, una sudamericana e una degli inizi del XX secolo.



16 maggio 2024, ore 17:00

Laboratorio di Paleopatologia, via Derna 1 - Pisa

"Paleopatologia della sinusite: indagine in una comunità rurale dalla Toscana medievale"



Attualmente l’inquinamento da particolato è la causa di insorgenza di molte malattie respiratorie; tuttavia il problema della qualità dell’aria era presente anche in passato. Gli studi paleopatologici permettono di rilevare la presenza di sinusite cronica attraverso l'osservazione dei seni mascellari in reperti scheletrici umani antichi. Verranno presentati i risultati di uno studio condotto su una popolazione medievale da un sito rurale della Toscana, valutando l'incidenza della patologia e i possibili fattori di rischio.



Evento gratuito



Posti limitati (numero massimo: 15), prenotazione obbligatoria entro mercoledì 15 maggio, ore 16:00 scrivendo a: info.map@sma.unipi.it



Accessibile alle persone con disabilità