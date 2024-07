Conferenza 'Patogeni invisibili in bioarcheologia: la peste'

Nuovo appuntamento con la conferenza tenuta dalla prof.ssa Valentina Giuffra (direttrice del Museo di Anatomia Patologica dell'Università di Pisa) a seguito delle molte richieste pervenute in occasione del primo appuntamento con le Notti dell’Archeologia (1 luglio – 4 agosto 2024), rassegna promossa dalla Regione Toscana per offrire l'occasione di visite, eventi e approfondimenti nei musei e nelle aree archeologiche della Toscana.



L’appuntamento è per



Lunedì 8 luglio 2024, ore 18:00

Laboratorio di Paleopatologia, via Derna, 1 – Pisa



Patogeni invisibili in bioarcheologia: la peste

Conferenza a cura della prof.ssa Valentina Giuffra, direttrice del Museo di Anatomia Patologica, a seguire visita alla collezione di paleopatologia (durata 1 ora).

La conferenza verterà su quanto gli studi in bio-archeologia, in particolare il DNA antico, hanno permesso di chiarire riguardo alle origini e all’evoluzione attraverso i secoli di uno dei patogeni più aggressivi della storia dell’umanità, la peste. Si parlerà delle 3 pandemie storiche, quella di Giustiniano, quella della metà del ‘300, fino alla pandemia ottocentesca, ma si andrà molto più indietro nel tempo, fino a rinvenire le tracce del patogeno durante l’età del Bronzo e alla fine del Neolitico.



Evento gratuito

Accessibile alle persone con disabilità

Prenotazione obbligatoria inviando un’email a info.map@sma.unipi.it

Maggiori informazioni: +39 050 2211380; info.map@sma.unipi.it



Il prossimo appuntamento con le Notti dell’Archeologia è:



Martedì 23 luglio 2024, ore 17:00

Laboratorio di Paleopatologia, via Derna, 1 – Pisa





Conferenza a cura della dott.ssa Giulia Riccomi, a seguire visita alla collezione di paleopatologia (durata 1 ora)