Conferenza 'Quando il sol apparisce - La musica a Pisa nel '600'

Nel 2023 (2024 stile pisano) l’Accademia dei Disuniti di Pisa celebra i 400 anni dalla fondazione con numerosi eventi, durante l’arco dell’anno, che rispecchiano la sua vocazione di riscoperta e valorizzazione della tradizione, della storia e della cultura Pisana. Tra essi, spicca il ciclo di conferenze dedicate alla posizione della città nel secolo della sua nascita, il ‘600, dal punto di vista della gastronomia, della scienza di Galilei, della medicina e farmacopea e della musica, che nell’epoca barocca ha visto Pisa e la sua Cattedrale, e gli organi presenti in importanti chiese, vivere un periodo di grande ricchezza, anche grazie a illustri compositori, come Antonio Brunelli e il pisano Giovanni Carlo Maria Clari. La toscana fu prolifica di talenti musicali, con la nascita della Camerata de ‘Bardi, Gruppo di nobili che nel XVI secolo si incontravano per discutere - in maniera del tutto informale ma con passione ed impegno - di musica, letteratura, scienza ed arti. È nota per aver elaborato gli stilemi che avrebbero portato alla nascita del melodramma o recitar cantando, e in seguito della lirica; ne fece parte anche Vincenzo Galilei, nativo di Santa Maria a Monte, liutista e padre dell'astronomo e fisico Galileo Galilei; egli si occupò di teoria musicale, soprattutto del trattamento delle consonanze e dissonanze, gettando le basi su cui si sviluppò l'estetica barocca. Galilei compose due libri di madrigali, musica per liuto e numerosi brani per voce e liuto. Nei due secoli a venire si svilupparono importanti collaborazioni e scambi in tutta Italia ed in Europa, che contribuirono a rendere l’Italia culla del Barocco e del suo sviluppo fino alla metà del Settecento, periodo in cui vissero i più grandi compositori barocchi: Vivaldi, Haendel e Bach.



Sabato 16 settembre alle ore 17:30, nella prestigiosa cornice del Museo della Grafica a Palazzo Lanfranchi, in Lungarno Galileo Galilei 9 a Pisa, si terrà la conferenza dal titolo “Quando il sol apparisce – la musica a Pisa nel ‘600”, con il patrocinio del Comune di Pisa e della Fondazione Teatro Verdi. Grazie alle collezioni permanenti e alla ricca offerta di mostre temporanee, il Museo si configura come un centro d’avanguardia per la conoscenza e per lo studio dell’arte contemporanea, in partnership con l’Università di Pisa e del Sistema Museale di Ateneo, con la direzione scientifica del Prof. Alessandro Tosi. La scrittrice e Accademica Veronica Manghesi introdurrà l’incontro e il relatore, il Maestro Carlo Ipata, flautista, direttore e fondatore dell’ensemble Auser Musici, riconosciuto dalla critica internazionale come uno degli interpreti di riferimento della musica antica per la sua meticolosa ricerca sul repertorio strumentale e operistico del XVII e XVIII secolo. Un quartetto di voci barocche riprodurrà a cappella testi storici, sotto la direzione del Maestro Alessandro Carmignani, controtenore pisano perfezionato nella pratica della musica antica, che si è esibito nei più prestigiosi teatri e sale da concerto di tutto il mondo, e che vanta circa 170 incisioni per varie case discografiche, molte delle quali insignite di importanti premi. I cantanti sono: Sara Bacchelli (contralto), Pietro Boi (tenore), Giorgio Marcello (basso) e lo stesso Carmignani, che canterà da soprano. Saranno eseguiti brani di Antonio Brunelli (Santa Croce sull'Arno, 1577 – Pisa, 1630) da “Arie, scherzi, canzonette e madrigali a una, due e tre voci per sonare e cantare” (1613), e di Vincenzo Galilei (Santa Maria a Monte, 1520 circa – Firenze, 1591) da “Madrigali” (1574). Ingresso libero. Per info 050 221 6060 (Museo).