Conferenza 'Ricadute del cambiamento climatico sulla salute umana nel passato' al Museo di Anatomia Patologica

In occasione di Amico Museo 2024 il Museo di Anatomia Patologica organizza la conferenza a cura della prof.ssa Valentina Giuffra. A seguire visita guidata alla Collezione di Paleopatologia.



30 maggio 2024, ore 17:00

Laboratorio di Paleopatologia, via Derna 1 - Pisa

"Ricadute del cambiamento climatico sulla salute umana nel passato: una prospettiva bioarcheologica"



I cambiamenti climatici rappresentano un problema evidente ai nostri giorni e a partire dalla rivoluzione industriale sono stati almeno in parte causati da fattori antropogenici; tuttavia i cambiamenti climatici hanno accompagnato l'uomo fin dalle epoche più antiche, contribuendo alla fioritura di civiltà ma anche al loro collasso. Lo studio dei reperti umani antichi ci permette di avere una visione sugli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute umana nel passato, di comprendere come periodi di clima sfavorevole abbiano influito sulla vita delle popolazioni antiche e come i gruppi umani abbiano reagito di fronte a queste avversità.



Evento gratuito



Posti limitati (numero massimo: 15), prenotazione necessaria all'indirizzo email: info.map@sma.unipi.it