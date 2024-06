L’estate si avvicina e il Museo degli Strumenti di Fisica – Ludoteca Scientifica, in collaborazione con Istituto di Geoscienze e Georisorse – Consiglio Nazionale delle Ricerche, Planetario di Roma e SemidiScienza, ha in programma un ricco calendario di appuntamenti costituito da conferenze, dibattiti e laboratori per bambini a ingresso gratuito che va ad arricchire gli eventi del Giugno Pisano.



11 giugno, ore 21.30 – Conferenza-spettacolo



'Giganti ghiacciati. I sistemi di Urano e Nettuno ai confini del Sistema solare'



a cura di Luca Nardi (Planetario di Roma)



Nella gelida oscurità ai confini del Sistema Solare si trovano alcuni dei mondi più misteriosi e affascinanti del nostro vicinato planetario. Sono Urano e Nettuno, i giganti ghiacciati, gli unici a essere stati visitati solamente una volta, dalle sonde Voyager.