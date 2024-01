Conferenza sulla nidificazione delle tartarughe marine 'Chi trova un nido, trova un tesoro'

Nell’ambito delle attività svolte dalla Sezione di Pisa della Lega Navale Italiana, sabato 27gennaio 2024 alle ore 18:00, presso la sede di Viale D’Annunzio 250 a Marina di Pisa, con lo scopo di diffondere l’amore per il mare, lo spirito marinaro e la conoscenza dei problemi marittimi, si terrà la conferenza sul tema 'Chi trova un nido, trova un tesoro'.



La biologa marina Dott.ssa Cecilia Mancusi, esperta di risorse ittiche e biodiversità marina, del recupero dei grandi vertebrati marini (cetacei, tartarughe e squali) subacquea e appassionata del mare, parlerà della nidificazione delle tartarughe marine, come riconoscerne eventuali tracce, e come ci si deve comportare nel rispetto della natura.



Chi è interessato ad essere presente può prendere contatto con la segreteria della L.N.I. Pisa all'indirizzo e-mail : pisa@leganavale.it