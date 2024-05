Conlegno, il debutto in toscana: un confronto importante per tutta la filiera del legno

Conlegno, consorzio servizi legno e sughero che da 25 anni tutela e promuove la biodiversità e il patrimonio forestale, arrivò a Pisa con l’evento dedicato a tutte le aziende della filiera del legno da imballaggio dal titolo Legno, prime lavorazioni, commercio, pallet ed imballaggi, all’Hotel Galilei.



Tanti i temi trattati durante questo importante confronto per il comparto - parte di un roadshow che il Consorzio porta in molte città italiane durante il corso dell’anno.



“Siamo arrivati per prima volta in Toscana con delle novità davvero importanti per la filiera del legno da imballaggio” ha affermato Sebastiano Cerullo, Segretario Generale di Conlegno. “I progetti su cui stiamo lavorando con partner importanti hanno come obiettivo quello di affiancare le aziende del comparto con strumenti all’avanguardia, aiutandole non solo a rispettare le nuove norme europee, ma anche a proseguire in un percorso virtuoso che gioverà a tutta la filiera, permettendoci di tutelare al meglio il nostro patrimonio forestale”.



In questa linea, sono stati presentati in anteprima due grandi progetti:



Il primo è il nuovo progetto di Conlegno per il calcolo della Carbon Footprint aziendale e di prodotto. Il Progetto nasce in collaborazione con la startup toscana “Climate Standard” che curerà gli aspetti relativi alla certificazione dei risultati/dati secondo gli standard ISO 14064 e ISO 14067. Il progetto innovativo vuole anche essere la risposta di Conlegno alle recenti normative antri Green washing deliberate dalla Commissione europea.



Il secondo prevede l’impiego di sensori wireless per il rilevamento della temperatura al cuore del legno durante i cicli di trattamento HT. L’utilizzo della tecnologia wireless consente di agevolare le procedure di posizionamento delle sonde garantendo il monitoraggio della temperatura, senza l’impiego di cavi, anche nei punti più remoti della cella. Il primo impianto in Italia che utilizza sensori di questo tipo è stato omologato da FITOK il 24 aprile scorso e rappresenta il frutto di un lavoro congiunto, iniziato nel 2019 e fortemente voluto dal Comitato Tecnico FITOK.



L’evento è stato anche un momento di confronto sugli ultimi dati relativi al legno in Italia. Nel 2023, il settore del legno da imballaggio ha mostrato un trend variegato, evidenziando una contrazione nella produzione, ma un incremento nelle attività di riparazione dei pallet. Come ha spiegato Cerullo: “L’Italia ha come primo fornitore di segati di conifere l’Austria, pensate che è un fornitore così importante che il flusso di legno dall’ Austria all’Italia è il 4 flusso mondiale dietro a Canada - USA; Russia - Cina e Svezia - UK, e nei primi due mesi l'Italia ha importato dall’Austria un quantitativo di segati di conifere invariato rispetto ai primi due mesi del 2022 (-0,02%). Questo è un segnale positivo per il il settore del legno, vuol dire che la produzione ed il consumo di legno stanno tenendo in questo inizio del 2024, cosa del tutto non scontata dopo il -15% del 2023 sul 2022 di produzione di il pallet ed imballaggi Fitok e pallet Epal e l’instabilità geopolitica in corso. Inoltre, nel mese di aprile l’indice dei prezzi tedesco HPE per semilavorati per imballaggi in legno e pallet ha registrato aumenti mensili dei prezzi d'acquisto del legno massiccio. Rispetto al mese precedente il valore dell'indice è aumentato di 2,9 punti percentuali”