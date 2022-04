Palazzo Blu: le migrazioni al centro della mostra 'Connessioni. Raccontare la speranza'

Prezzo non disponibile

Video, disegni originali e fotografie per raccontare il tema delle migrazioni e dei migranti. Da sabato 23 aprile fino al 25 settembre arriva a Palazzo Blu la nuova mostra ‘Connessioni. Raccontare la speranza’, a cura di Giorgio Bacci e organizzata da da Palazzo Blu e dalla Fondazione Pisa in collaborazione con Feltrinelli Comics.

Gli autori delle opere sono Nicola Bernardi, Sio, Lelio Bonaccorso, Marco Rizzo, Danilo Deninotti, Giorgio Fontana, e Lucio Ruvidotti, alcuni dei più interessanti disegnatori e illustratori della scena contemporanea, affiancati nel racconto delle storie dei migranti da altrettanti brillanti giornalisti e narratori. Le opere sono tratte dai volumi 'Lamiere', 'Salvezza' e 'storiemigranti', pubblicati da Feltrinelli Comics tra il 2018 e il 2019 e riconducibili al graphic journalism. In mostra è possibile non solo apprezzare la grande varietà di tecniche utilizzate, ma anche studiare l’intero procedimento artistico grazie alla presenza del materiale preparatorio

Il viaggio inizia in Africa, in uno degli slum di Nairobi, Deep Sea, con i disegni originali di Lamiere, frutto della collaborazione tra l’illustratore Lucio Ruvidotti e gli scrittori/giornalisti Danilo Deninotti e Giorgio Fontana. Il libro è un’acuta opera di graphic journalism, che presenta al lettore operatori umanitari e ragazzini ‘fatti’ di colla, infermiere e bambini sieropositivi dalla nascita, ma scorge all’orizzonte anche la speranza di una rinascita.

La seconda tappa è la traversata del Mar Mediterraneo descritta in Salvezza:l’illustratore Lelio Bonaccorso, nel 2019, insieme al giornalista Marco Rizzo, autore della sceneggiatura, si imbarca sulla Aquarius, e documenta attraverso matite, macchine fotografiche e riprese video, le attività di salvataggio condotte dalla nave in mare aperto. I risultati dell’inchiesta vengono pubblicati in un lavoro - si parla ancora di graphic journalism - di grande forza emotiva e qualità grafica.

Seguendo un percorso fatto di associazioni tematiche e iconografiche, gli sguardi disperati di Salvezza diventano i volti ricchi di memoria degli uomini e delle donne di storiemigranti, nato dalla collaborazione tra il fumettista Sio e il fotografo Nicola Bernardi. Trentadue migranti, ciascuno introdotto da una foto-ritratto iniziale che sfida lo spettatore a un confronto diretto, raccontano storie di vario genere, spaziando dal registro tragico a quello comico. Sorta di haiku giapponesi in cui convivono quotidianità e surreale, i racconti danno vita a un affresco sfaccettato e complesso, dove i sogni confinano con incubi e ricordi terrificanti.

Foto: Lucio Ruvidotti, fotografie di documentazione per Danilo Deninotti, Giorgio Fontana, Lucio Ruvidotti, Lamiere, Feltrinelli Comics, 2019 (lettering di Luca Bertelè).