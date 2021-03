Incontri 'ConosciVico': 'La Guerra tra Milano e Firenze e la genesi della Fortezza del Brunelleschi a Vicopisano'

Quarto appuntamento di 'ConosciVico', il 2 aprile alle 21.15, il virtual tour per conoscere il territorio del Monte Pisano. Si tratta di un ciclo di incontri in videoconferenza condotti dal professor Giovanni Ranieri Fascetti, presidente del Gruppo Culturale Ippolito Rosellini, curatore del Complesso della Rocca di Vicopisano fortificata da Filippo Brunelleschi, in procinto di riaprire. Covid permettendo, al termine dell'imponente restauro della Torre e del Muraglione del Soccorso.

Il tema, questa volta, è 'La Guerra tra Milano e Firenze e la genesi della Fortezza del Brunelleschi a Vicopisano'. Il virtual tour ha il patrocinio del Comune di Vicopisano e di Terre di Pisa. La partecipazione è libera e gratuita accedendo alla piattaforma Google Meet e usando il codice div dcmr uub.

Programma completo della rassegna a questo link: www.viconet.it/comune/ VirtualTourMontePisano. Per informazioni: grupporosellini@yahoo.it.