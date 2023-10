Si inaugurerà Sabato 28 Ottobre 2023 alle ore 18,00 presso gli spazi espositivi della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea CentroArteModerna di Pisa, a cura di Massimiliano Sbrana, sul Lungarno Mediceo al n.26, la XXIXa Edizione di "ContempoART 2023 / Incontri con l'Arte contemporanea (Parte seconda) " .



ContempoART è una iniziativa a lungo termine che ha lo scopo di promuovere e diffondere le opere di ARTISTI emergenti e consolidati che lavorano nell'ambito dell'arte contemporanea in Italia. Mediante esposizioni, eventi, pubblicazioni e partnership, ContempoART offre una visione delle tendenze e delle espressioni artistiche più innovative e originali del nostro paese (con una particolare attenzione anche al territorio), favorendo il dialogo e la riflessione tra gli ARTISTI e il pubblico.

ContempoART intende anche approfondire i temi e le questioni relative all'arte contemporanea, fornendo strumenti critici e formativi per la comprensione e la valorizzazione delle opere presentate.



Ecco gli artisti, provenienti da tutta Italia e non solo, presenti a questa XXIXa edizione: Andreozzi Sergio, Banti Franco, Beccaro Bruno, Berti Davide, Carta Daniela, Meucci Mario, Nido Roberta, Salvini Germana, Taddei AnnaMaria M., Tarabella Marzia.





Per appuntamenti o informazioni tel + 39 3393961536 (Whatapps, Telegram. Signal) . La mostra proseguirà fino al 8 Novembre 2023. (ingresso libero). Orari: 10-12,30/16-18,30 (feriali); Apertura straordinaria Domenica 29 Ottobre e 5 Novembre 2023 16,30-18,30 (festivi telefonare per conferma) ; Chiuso Lunedì .



Gallery