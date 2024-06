Conto alla rovescia per il consueto concerto della banda giovanile Anbima Pisa

Anche quest’anno la Banda Giovanile Anbima Pisa si esibirà alle Logge di Banchi a Pisa il 17 giugno alle ore 21:15, una location storica che ben si presta a rassegne musicali. Il Concerto sarà diretto dal nuovo Direttore Artistico il Maestro Luca Bianchi. Il programma che ascolterete sarà molto vario, il concerto si aprirà con un brano storico dedicato alla Città di Pisa: l’Inno dell’Antica Repubblica Pisana. A seguire una marcia classica del repertorio bandistico per poi passare a brani di diverso genere: originali per banda, leggera, pop etc. L’esibizione sarà gratuita e senza prenotazione.