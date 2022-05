Conferenza on line in occasione di 'Amico Museo 2022'

Museo di Anatomia Patologica dell'Università di Pisa

24 Maggio 2022

dalle ore 18:00 alle 19:00



Nella conferenza saranno trattate delle ricerche archeologiche della Divisione di Paleopatologia fatte su due cimiteri di colerosi toscani e dei risultati che sono emersi dallo studio delle sepolture, toccando temi di attualità come il rapporto tra normative sanitarie emergenziali e accettazione/rifiuto da parte della popolazione delle imposizioni sanitarie.



Per partecipare alla conferenza (piattaforma Microsoft Teams)

urly.it/3nj96



https://www.map.sma.unipi.it/2022/05/contro-un-nemico-invisibile-archeologia-del-colera-in-toscana/