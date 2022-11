Convegno Anmic sul 'dopo di noi' con il Ministro Alessandra Locatelli

L’Anmic di Pisa, l’Associazione che ha per legge la rappresentanza e la tutela delle persone con disabilità ha in programma un doppio evento di particolare importanza, il 25 novembre. Nella mattina alle ore 9.30, alla presenza del Sindaco di Pisa, di numerose autorità e del presidente Nazionale Anmic Nazaro Pagano, verranno inaugurati i nuovi locali del centro diurno l’Amico è, il centro gestito da Anmic che da molti anni ospita oltre 20 utenti con disabilità. Negli ultimi anni il Centro ha avuto la sua sede presso la struttura delle Vele, della Fondazione Dopo di Noi.

Nel frattempo, in pieno Covid, Anmic ha inaugurato la Casa di Mario, un immobile messo a disposizione dalla Diocesi di Pisa al cui interno sono stati realizzati due appartamenti per progetti di autonomia nell’ambito della Legge 112/2016 e in cui sono stati inseriti diversi utenti, in piccoli gruppi di tre persone, per diversi giorni la settimana. L’idea di Anmic è quella di lavorare sul c.d. Centro Diffuso, un centro cioè dotato di tutti i servizi che la legge Regionale richiede per poter accogliere le persone con disabilità ma nello stesso tempo aperto al quartiere e all’esterno, un modo per ripensare totalmente i Centri Diurni.

Nel pomeriggio alle ore 15 si svolgerà alla Stazione Leopolda il secondo Convegno Nazionale sul tema del dopo di noi, dal titolo 'Il Dopo di Noi tra politiche pubbliche e strumenti privatistici'. E’ il secondo appuntamento organizzato da Anmic in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, dopo che il primo su questo stesso tema fu organizzato nel novembre 2016 nell’imminenza dell’approvazione della L. 112, e ebbe come argomento l’analisi della legge, con l’individuazione dei pregi e delle criticità.

E’ un appuntamento nazionale perché Anmic a livello nazionale considera quello del Dopo di Noi un tema fondamentale, su cui ha lavorato e lavora molto, anche partecipando al tavolo per il 'Dopo di Noi' istituito presso il Ministero delle Disabilità, ed è proprio la Presidente di Pisa Annalisa Cecchetti che è stata chiamata a farne parte. Destinatari del convegno professionisti, avvocati e assistenti sociali, per i quali l’evento di oggi rappresenta un momento di aggiornamento professionale, le associazioni delle persone con disabilità, studenti della scuola sant’Anna e del Master di II livello dell’Università di Pisa e anche moltissime persone con disabilità e familiari perché l’espressione 'dopo di noi' nasconde il grande dramma delle famiglie, la preoccupazione per il futuro dei propri cari.